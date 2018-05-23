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Объявлены конкурсы на звание лучшего в зооветеринарном бизнесе

24.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Объявлены конкурсы на звание лучшего в зооветеринарном бизнесе

В Беларуси впервые объявлены республиканские конкурсы в сфере зооветеринарного бизнеса: «Лучшая ветеринарная клиника», «Лучшая ветеринарная аптека», «Лучший зоомагазин» – за 2017 год.

Главная цель конкурсов – обобщить наработанный опыт в зооветеринарном бизнесе. Их организаторами выступили УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «Автоматизированные технологии бизнеса».

В конкурсах могут принять участие субъекты хозяйствования РБ, занимающиеся данным видом бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, владеющие объектами зооветеринарного бизнеса.

Заявки необходимо подать до 10 июня 2018 года по адресу: 220007, г. Минск, ул. Московская, 6, офис 4. Контактные телефоны: +37517-396-69-66, +37529-709-84-73. Электронный адрес: info@atb-belarus.by Подробности на сайте:

atb-belarus.by

Победители и призёры будут отмечены дипломами и ценными призами, а также получат право использования специальных знаков «Лучший зоомагазин года», «Лучшая ветеринарная клиника», «Лучшая ветеринарная аптека» в своих рекламных и презентационных материалах.

Н. ВОРОНОВИЧ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси впервые объявлены республиканские конкурсы в сфере зооветеринарного бизнеса: «Лучшая ветеринарная клиника», «Лучшая ветеринарная аптека»,...
 
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