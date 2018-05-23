|
Врачу-интерну из Бобруйска грозит до двух лет тюрьмы за профессиональную ошибку
24.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летней врача-интерна из Бобруйска, сообщила корреспонденту
Медику-анестезиологу инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Пострадавшим оказался 24-летний житель Бобруйска. Молодому человеку потребовалась повторная операция на пальце, поскольку после первого вмешательства врачей кость срослась неправильно. После коррекционной операции у молодого человека диагностировали пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). Его мать настояла на расследовании происхождения осложнения.
Разбирательства, в которых принимали участие и медицинские эксперты из Минска, заняли примерно полгода. В результате было установлено, что причина тяжелых телесных повреждений кроется в профессиональной ошибке врача-анестезиолога. Делая пациенту укол, интерн по неосторожности проколола ему легкое.
Молодому медику грозит до двух лет лишения свободы.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летней врача-интерна из Бобруйска, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)