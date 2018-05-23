Врачу-интерну из Бобруйска грозит до двух лет тюрьмы за профессиональную ошибку

Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летней врача-интерна из Бобруйска, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Медику-анестезиологу инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Пострадавшим оказался 24-летний житель Бобруйска. Молодому человеку потребовалась повторная операция на пальце, поскольку после первого вмешательства врачей кость срослась неправильно. После коррекционной операции у молодого человека диагностировали пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). Его мать настояла на расследовании происхождения осложнения.

Разбирательства, в которых принимали участие и медицинские эксперты из Минска, заняли примерно полгода. В результате было установлено, что причина тяжелых телесных повреждений кроется в профессиональной ошибке врача-анестезиолога. Делая пациенту укол, интерн по неосторожности проколола ему легкое.

Молодому медику грозит до двух лет лишения свободы.

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