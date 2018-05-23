В Жлобинском районе остаётся в силе запрет на посещение лесов

Остаётся в силе распоряжение районного исполнительного комитета о введении запрета на посещение гражданами лесов и торфяников – в связи с установлением на территории района повышенного класса пожарной опасности.

Для нарушителей природоохранного законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа – до 25 базовых величин. А если при этом гражданин нанёс ущерб природе, штраф может быть увеличен в два раза.

Николай Шуканов

На снимке: на въезде в лес возле деревни Антоновка Майского сельсовета.

Фото автора.

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