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В Жлобинском районе остаётся в силе запрет на посещение лесов
24.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Остаётся в силе распоряжение районного исполнительного комитета о введении запрета на посещение гражданами лесов и торфяников – в связи с установлением на территории района повышенного класса пожарной опасности.
Для нарушителей природоохранного законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа – до 25 базовых величин. А если при этом гражданин нанёс ущерб природе, штраф может быть увеличен в два раза.
Николай Шуканов
На снимке: на въезде в лес возле деревни Антоновка Майского сельсовета.
Фото автора.
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Остаётся в силе распоряжение районного исполнительного комитета о введении запрета на посещение гражданами лесов и торфяников – в связи с...
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