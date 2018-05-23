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Шепель о задержании директора РЦОПа по паралимпийским видам спорта: это уже не лезет ни в какие ворота
Глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель прокомментировал информацию о задержании директора «Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта».
— Во время Паралимпиады в Пхенчхане до меня дошли нехорошие слухи. Я тогда организовал собрание с участием тренеров, обслуживающего персонала, врачей, гостренеров и сказал им: «У меня есть информация, что кто-то что-то с вас требует. Не позорьте паралимпийский спорт. Не дай бог я узнаю, что кто-нибудь даже не берет, а дает — сделаю все, чтобы эти люди в паралимпийском спорте не работали. Пусть даже республиканский центр, о котором идет речь, является структурой Министерства спорта, а не паралимпийского комитета».
Приехал и доложил министру о том, что провел собрание. И все равно уже потом происходит такое. Это уже не лезет ни в какие ворота. Я же все сказал русским языком. Как еще им нужно было об этом говорить?
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Шепель о задержании директора РЦОПа по паралимпийским видам спорта: это уже не лезет ни в какие ворота
Глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель прокомментировал информацию о задержании директора "Республиканского центра олимпийской подготовки по...
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