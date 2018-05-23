Совмин выделил НАН 10 миллионов рублей на создание инноваций для АПК





Совет министров выделил Национальной академии наук более 10 млн рублей в 2018 году на создание инноваций для белорусского АПК.

Согласно постановлению Совета министров №378, средства выделяются на создание в Национальной академии наук пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса в рамках мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.

Общий объем финансирования составит 10,18 млн рублей, финансирование проектов будет вестись за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий этой госпрограммы.

В перечне проектов, которые будут профинансированы, 12 позиций. Среди них строительство свиноводческого комплекса (репродуктор первого порядка на 1 тыс. основных свиноматок) в деревне Рассошное Смолевичского района; реконструкция воспроизводственного комплекса РУП "Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси" (селекционно-племенной участок "Изобелино"); создание комплекса для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в поселке Самохваловичи Минского района; создание научно-экспериментального производства сухих молочных продуктов и ингредиентов на РУП "Институт мясо-молочной промышленности"; строительство многофункционального универсального хранилища селекционного материала, сообщила пресс-служба Совмина.