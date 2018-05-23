﻿ Реконструкцию дороги М10 планируется начать в 2019 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реконструкцию дороги М10 планируется начать в 2019 году

24.05.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Реконструкцию дороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин) планируется начать в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на 23-й специализированной выставке БАМАП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55808.php

Реконструкцию дороги М10 планируется начать в 2019 году

Первый замминистра напомнил, что в Беларуси планируется реализовать пилотный проект в сфере государственно-частного партнерства по реконструкции автомобильной дороги М10.

"Этот проект достаточно сложный: мы подписываем контракт не только на реконструкцию, которая будет длиться два года, но и на 20 лет эксплуатации этой дороги. При хорошем стечении обстоятельств в следующем году можно было бы приступить к работам", - отметил он.

По словам Алексея Авраменко, частный партнер, который примет участие в реализации проекта, будет определен во время международного конкурса - его планируется провести в ближайшее время. "Организационные вопросы фактически завершены - мы подготовили проект указа, который в ближайшее время будет внесен в правительство. Этот документ регламентирует все вопросы, связанные с подходами по формированию и реализации пилотного проекта по реконструкции М10", - рассказал он.

Интерес к проекту проявляют инвесторы из разных стран - это и страны ЕС (например, Польша, Литва), Республика Корея, Китай, Турция. "Мы видим большой интерес со стороны инвесторов. Белорусские компании тоже могут принять участие в конкурсе - правила едины для всех. Если белорусская компания выполнит все требования - она может участвовать в проекте",- сказал первый замминистра.

Алексей Авраменко также прокомментировал планы по реконструкции автодороги М3 (Минск - Витебск). "Сейчас мы занимаемся разработкой обоснования инвестиций с последующей разработкой проектно-сметной документации. В этом году планируем подготовить проект", - сообщил он.

Кроме того, с Европейским инвестиционным банком прорабатывается вопрос о реконструкции автомобильной дороги М7 (Минск - граница Литвы) и пункта пропуска "Каменный лог". "Сейчас мы совместно с ЕИБ отрабатываем схему финансирования данной реконструкции. Проект в стадии подготовки, примерный объем инвестиций - порядка 150 млн евро, это будут средства Европейского инвестиционного банка", - резюмировал он.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реконструкцию дороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин) планируется начать в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра транспорта и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Samsung, Nokia и Xiaomi: смартфоны, которые недавно появились в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика