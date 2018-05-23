В Беларуси до конца года планируется реконструировать около 2 тыс. км местных дорог

В Беларуси до конца 2018 года планируется реконструировать около 2 тыс. км местных дорог, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на полях 23-й специализированной выставки БАМАП.



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"В этом году процесс по реконструкции местных дорог пойдет активнее, потому что включилось дополнительное финансирование за счет кредитных ресурсов Банка развития. До конца года планируется завершить реконструкцию около 2 тыс. км дорог", - рассказал первый замминистра.

Алексей Авраменко пояснил, что Минтранс является разработчиком государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог. "В программе есть два раздела: государственные и местные дороги. По местным дорогам мы выступаем как координаторы, заказчиками являются облисполкомы", - отметил он.

Как сообщалось, к 2021 году поставлена задача отремонтировать и реконструировать не менее 7 тыс. км местных дорог. Пока сделано только 20% от задания - около 1,5 тыс. км.