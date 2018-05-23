|
В Гамбурге ограничили использование дизельных автомобилей
Гамбург первый в Германии частично запрещает использование дизельных авто.
Ограничение распространяется на две центральные улицы города в западном округе Альтона-Норд (общей протяженностью 2,1 километра). Запрет вступит в силу 31 мая 2018 года. При этом он не затронет машины коммунальных, аварийно-спасательных служб, а также такси. Данная мера направлена на улучшение экологической ситуации в городе.
Экологи неоднократно подавали в суды немецких городов иски, чтобы заставить местную власть запретить движение дизельных автомобилей. По их мнению, это необходимо для того, чтобы снизить содержание оксидов азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гамбург первый в Германии частично запрещает использование дизельных авто.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)