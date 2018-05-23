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Северная Корея демонтировала ядерный полигон Пунгери
Как сообщают зарубежные СМИ, на северокорейском ядерном полигоне Пунгери 24 мая взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.
Этот процесс произошёл в присутствии иностранных журналистов. После взрывов испытательных шахт и построек утечки радиации не зафиксировано.
Напомним, Пунгери является крупнейшим полигоном для испытания ядерного оружия в Северной Корее. Впервые он был использован в 2006 году.
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Как сообщают зарубежные СМИ, на северокорейском ядерном полигоне Пунгери 24 мая взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.
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