Северная Корея демонтировала ядерный полигон Пунгери

Как сообщают зарубежные СМИ, на северокорейском ядерном полигоне Пунгери 24 мая взорваны все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.

Этот процесс произошёл в присутствии иностранных журналистов. После взрывов испытательных шахт и построек утечки радиации не зафиксировано.

Напомним, Пунгери является крупнейшим полигоном для испытания ядерного оружия в Северной Корее. Впервые он был использован в 2006 году.