Дзержинский ФОЦ «Единство» приглашает – День скандинавской ходьбы

24 мая – Всемирный день скандинавской ходьбы – значимое мероприятие для тех, кто любит ходьбу с палками.

24 мая – Всемирный день скандинавской ходьбы – значимое мероприятие для тех, кто любит ходьбу с палками. Дзержинский ФОЦ «Единство» приглашает всех почитателей этого вида активности на свежем воздухе на стадион «Городской» − пообщаться со скандинавами-единомышленниками и оздоровиться.

А вообще, конечно, на стадионе «Городской» вас ждут ежедневно, так что можно не ограничиваться какими-то официальными датами.





