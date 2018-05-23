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Автомобиль сбил шестилетнего велосипедиста в Рогачеве
24.05.2018 14:50 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла во второй половине дня 23 мая.
Автомобиль Mazda 6 под управлением 81-летнего водителя наехал на 6-летнего мальчика, который двигался попутно на детском велосипеде по краю проезжей части. Ребенка сопровождал дедушка, пишет
В результате происшествия у мальчика открытый перелом голени. Его доставили в Рогачевскую центральную районную больницу.
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В результате происшествия у мальчика открытый перелом голени. Его доставили в Рогачевскую центральную районную больницу.
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