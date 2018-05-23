Хореографические ансамбли из Мстиславской школы искусств стали лауреатами Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства «Лидский венок»

Более 200 детских танцевальных коллективов из всех уголков Беларуси съехались 13 мая в известный своей древней историей город Лиду на V Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «Лидский венок». Впервые фестиваль-конкурс «Лидский венок» состоялся в 2008 году, 2018 год является юбилейным. За это время фестиваль-конкурс приобрёл известность, так как собирает на своих площадках творческую молодёжь со всей республики.





Мстиславщину на конкурсе представляли детские хореографические ансамбли «Колорит» и «Калейдоскоп» ГУО «Мстиславская детская школа искусств». Художественный руководитель детских коллективов, учитель хореографии Татьяна Григорьева, тщательно подбирала репертуар для участия в конкурсе, чтобы добиться высокой оценки жюри.

Юные артисты вместе со своим педагогом репетировали конкурсные композиции, не жалея времени и сил. Их трудолюбие, артистизм и стремление к победе не остались без внимания и были высоко оценены судейской коллегией.

Оба ансамбля награждены дипломами III степени с присвоением звания «Лауреат» и «Дипломант» V Республиканского фестиваля-конкурса «Лидский венок».

Руководитель ансамбля Татьяна Григорьева и её воспитанники выражают искреннюю благодарность руководителям предприятий и организаций, оказавшим помощь в организации поездки и приобретении материалов для изготовления концертных костюмов. Это Мстиславский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», городские магазины «Фирюза», «Шанс», райпо.

Большой вклад внесли и родители юных танцоров, которые проявили максимум влияния и заботы в оказании помощи при подготовке к поездке. Фестиваль-конкурс в г. Лиде стал для его участников весенним праздником творчества, красоты и профессионализма. Дети смогли получить не только необходимый опыт, но и получить много ярких впечатлений.

Наталья Каплунова,

учитель ГУО «Детская школа искусств им. Н.Н.Чуркина».