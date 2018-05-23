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Samsung, Nokia и Xiaomi: смартфоны, которые недавно появились в Беларуси

24.05.2018 14:52 — Разное | Tut.by  
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В первой половине года было представлено множество новых смартфонов, и некоторые из них уже можно купить в Беларуси. Мы решили рассказать о пяти самых интересных новинках в одном материале.

Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+

В начале мая компания Samsung представила два новых полноэкранных смартфона — Galaxy A6 и Galaxy A6+ (читайте наш полный обзор).


Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовым экраном (1440 на 720 пикселей) и позволяет устанавливать одновременно две SIM-карты. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели металлического корпуса, под модулем одинарной основной камеры на 16 Мп. Разрешение фронтального модуля также равняется 16 Мп.

К другим характеристикам относится процессор Exynos 7870, аккумулятор на 3000 мАч, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Galaxy A6+ - более технически продвинутая версия смартфона с 6-дюймовым экраном (2220 на 1080 пикселей), аккумулятором на 3500 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 450, а также двойной основной камера на 16 и 5 Мп. Фронтальная камера — 24-мегапиксельная.

Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi S2

Redmi Note 5 — топовая модель в линейке Redmi Note. У гаджета 5,99-дюймовый экран, сдвоенная основная камера на 12 и 5 Мп, а также аккумулятор на 4000 мАч и процессор Qualcomm Snapdragon 636 (14-нм техпроцесс).


Благодаря этому устройство от одного заряда работает около двух суток и показывает отличную для своей ценовой категории производительность (смотрите наш полный обзор). Запаса по мощности для плавной работы аппарату, скорее всего, хватит еще на пару лет.

Redmi S2 — первый представитель линейки S, нацеленный на любителей делать селфи. Разрешение фронтальной камеры устройства составляет 16 Мп.

Производитель обещает отличные фронтальные фотографии, в особенности при недостаточном освещении. К другим характеристикам относится 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440 на 720 точек, процессор Snapdragon 625, а также аккумулятор емкостью в 3080 мАч.

Nokia 8 Sirocco:

Флагманская модель компании HMD Global, выполненная в корпусе из стекла и металла. В отличие от топовых аппаратов других брендов, в Nokia 8 Sirocco используется 5,5-дюймовый дисплей с обычным соотношением сторон 16:9. Есть и защита от воды по стандарту IP67.


У аппарата достаточно высокая производительность и время автономной работы благодаря процессору Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и батарее на 3260 мАч. Вместе с тем телефон не очень удобно держать в одной руке. Огорчает и отсутствие возможности установки второй SIM-карты (читайте полный обзор).

Основная камера аппарата сдвоенная и создана вместе с ZEISS. Разрешение первого модуля — 12 Мп, второго — 13 Мп. Фронтальная камера — 5-мегапиксельная.

 
 
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