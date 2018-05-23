



Региональная межведомственная профилактическая акция «Азбука безопасного лета» стартует 26 мая в Могилевской области. Об этом сообщили в управлении образования облисполкома.

До 31 августа работа всех заинтересованных служб и ведомств (комиссии по делам несовершеннолетних, управлений внутренних дел, здравоохранения, главного управления по идеологической работе, культуре и делам молодежи, областного управления МЧС), а также общественных организаций будет направлена на создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасный отдых детей в период летней оздоровительной кампании. Проводимые во время акции мероприятия поспособствуют формированию культуры поведения и организации досуга, здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности.

Откроет межведомственный проект собрание областного родительского актива, которое состоится 26 мая в 10.00 на базе ГУО «Гимназия №3 г. Могилева» (ул. Ленинская, 41). Мероприятие пройдет в форме полилога. Здесь планируется обсудить вопросы организации оздоровления и занятости детей и подростков в летний период. Особое внимание уделят профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алко- и наркопотребления, детскому дорожно-транспортному травматизму, гибели и травмированию детей на пожарах, воде, вблизи железной дороги. Родители смогут задать экспертам вопросы по формированию здорового образа жизни, предупреждению интернет-зависимости, суицидального поведения и др.