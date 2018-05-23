​Старейшая жительница Великобритании повидала на своём веку пятерых монархов и умерла в возрасте 113 лет

Старейшая британка Бесси Камм ушла из жизни в возрасте 113 лет, не дожив всего шесть недель до своего 114-летия, пишет The Daily Mail.

Бывшая медсестра Бесси Камм, родившаяся в 1904 году, за всю свою жизнь увидела, как на троне сменились пять монархов.

Официальный статус старейшей жительницы Великобритании она получила в июле 2016 года, когда скончался предыдущий обладатель этого рекорда.

Ранее, когда у неё спрашивали о секрете её долголетия, Бесси отвечала: «Трудолюбие, общение с прекрасными людьми и хорошая еда». Также она признавалась, что её профессия тоже доставляла ей много хорошего в жизни.

Теперь же, после смерти Камм, старейшей британкой считается Олив Эвелин Бэр (ей 113 лет и 231 день).