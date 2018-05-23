Водитель, который на МКАД сбил осматривавших авто после ДТП мужчин, получил 6 лет общего режима

Водитель фуры, который на МКАД сбил мужчин, осматривавших автомобили после ДТП, получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила официальный представитель Минского городского суда Анастасия Шильвян.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

24 мая суд Заводского района Минска признал виновным 23-летнего минчанина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК Беларуси. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, авария произошла утром 31 октября 2017 года на МКАД, в районе развязки с улицей Чижевских: тягач Scania с груженым полуприцепом врезался в стоящий автомобиль Opel Agila и 65-летнего водителя. Легковушка по инерции сместилась вперед и наехала на 61-летнего водителя Mazda 626. Мужчины находились на проезжей части потому, что осматривали свои поврежденные авто после незначительного попутного столкновения.





В результате ДТП 65-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте, 61-летнему водителю Mazda 626 причинены тяжелые травмы.

Грузовиком управлял 23-летний водитель-международник. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,09 промилле. Скорость грузового автомобиля была около 89 км/ч.

Водителя автопоезда заключили под стражу в ноябре 2017 года. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.