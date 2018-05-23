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В Беларуси составили рейтинг качества и доступности услуг содействия занятости. Кто в аутсайдерах
В Беларуси составили рейтинг качества и доступности услуг содействия занятости. По итогам первого квартала на первом месте оказался Минск, где активный рынок труда, достойная зарплата и современные рабочие места, следом идут Брестская и Гродненская области. В числе замыкающих — Витебский и Минский регионы. Об этом заявила сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич,
Создание рейтинга качества и доступности услуг содействия занятости
В Минске самый низкий в стране коэффициент напряженности на рынке труда (0,1 безработных на вакансию), а также уровень зарегистрированной безработицы — 0,2% от экономически активного населения.
А вот в Брестской области, которая занимает в составленном рейтинге второе место, самый высокий в республике коэффициент напряженности на рынке труда — 0,6 безработных на вакансию, а также один из самых высоких уровней зарегистрированной безработицы — 0,7% от экономически активного населения (как и в Витебской области).
Напомним, в Беларуси рекордно
Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.
К слову, в России уже не первый год составляют подобные рейтинги. Учитываются такие показатели, как содействие нетрудоустроенным в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников; помощь безработным в обучении; социальная адаптация безработных на рынке труда; содействие самозанятости безработных граждан.
При этом в России результаты мониторинга и оценки качества и доступности госуслуг размещают на сайте Минтруда.
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На первом месте рейтинга оказался Минск, в числе замыкающих - Витебский и Минский регионы.
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