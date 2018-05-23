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В Беларуси составили рейтинг качества и доступности услуг содействия занятости. Кто в аутсайдерах

24.05.2018 14:58 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси составили рейтинг качества и доступности услуг содействия занятости. По итогам первого квартала на первом месте оказался Минск, где активный рынок труда, достойная зарплата и современные рабочие места, следом идут Брестская и Гродненская области. В числе замыкающих — Витебский и Минский регионы. Об этом заявила сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, передает «СБ. Беларусь сегодня».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Создание рейтинга качества и доступности услуг содействия занятости предусмотрено тунеядским декретом. Сам рейтинг не обнародован.

В Минске самый низкий в стране коэффициент напряженности на рынке труда (0,1 безработных на вакансию), а также уровень зарегистрированной безработицы — 0,2% от экономически активного населения.

А вот в Брестской области, которая занимает в составленном рейтинге второе место, самый высокий в республике коэффициент напряженности на рынке труда — 0,6 безработных на вакансию, а также один из самых высоких уровней зарегистрированной безработицы — 0,7% от экономически активного населения (как и в Витебской области).

Напомним, в Беларуси рекордно выросло число вакансий — почти до 65,7 тысячи на начало мая этого года. Это почти на 5,1 тысячи вакансий больше, чем месяцем ранее. Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет.

Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.

К слову, в России уже не первый год составляют подобные рейтинги. Учитываются такие показатели, как содействие нетрудоустроенным в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников; помощь безработным в обучении; социальная адаптация безработных на рынке труда; содействие самозанятости безработных граждан.

При этом в России результаты мониторинга и оценки качества и доступности госуслуг размещают на сайте Минтруда.

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Теги: Минск
 
 
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На первом месте рейтинга оказался Минск, в числе замыкающих - Витебский и Минский регионы.
 
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