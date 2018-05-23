На проспекте Победителей перекрывали движение, чтобы утята с мамой могли перейти дорогу

Днем в среду на одном из главных проспектов столицы — Победителей — остановилось движение транспорта: под руководством мужчины и женщины дорогу переходили утята. Видео необычного происшествия разместил в Instagram пользователь tvoj_ya.

Публикация от Svetlana Sugako (@tvoj_ya) 23 Май 2018 в 6:55 PDT

— Утки сегодня много дорог перешли, так жалко их стало. Мама вела утят к водоему целенаправленно, а там столько дорог. Мы с подружкой с колясками и двумя детьми пытались довести ее до пешеходного перехода, прошли половину пути, и она на эту дорогу так рвалась, пришлось просить помощи у мужчин, чтобы помогли остановить машины, — рассказала в комментариях под видео пользователь olga_style24.

Женщина добавила, что с утятами и их мамой все хорошо, их довели до водоема. Мама-утка и девять утят прыгнули в воду и уплыли.