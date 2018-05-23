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На проспекте Победителей перекрывали движение, чтобы утята с мамой могли перейти дорогу
Днем в среду на одном из главных проспектов столицы — Победителей — остановилось движение транспорта: под руководством мужчины и женщины дорогу переходили утята. Видео необычного происшествия
— Утки сегодня много дорог перешли, так жалко их стало. Мама вела утят к водоему целенаправленно, а там столько дорог. Мы с подружкой с колясками и двумя детьми пытались довести ее до пешеходного перехода, прошли половину пути, и она на эту дорогу так рвалась, пришлось просить помощи у мужчин, чтобы помогли остановить машины, — рассказала в комментариях под видео пользователь olga_style24.
Женщина добавила, что с утятами и их мамой все хорошо, их довели до водоема. Мама-утка и девять утят прыгнули в воду и уплыли.
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С утятами и их мамой все хорошо, их довели до водоема. Мама-утка и девять утят прыгнули в воду и уплыли.
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