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На повестке дня в Горецком районе — кормозаготовка

24.05.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Начиная с ранней весны, работники сельхозорганизаций трудятся почти без выходных. Встают с рассветом, домой возвращаются затемно. Во время двух весьма важных кампаний – посевной и кормозаготовки – закладываются твердые ростки стабильности и дальнейшего развития хозяйства. Чем качественнее и быстрее справятся аграрии с поставленными перед ними задачами, тем лучше и весомее будут конечные результаты – надои молока и привесы крупного рогатого скота.

На повестке дня в Горецком районе — кормозаготовка

В воскресенье, 20 мая, на базе КСУП «Овсянка им. И. Мельника» был проведен районный семинар по готовности сельскохозяйственных предприятий к заготовке травяных кормов. На мероприятие были приглашены руководители и главные специалисты: агрономы, инженеры, зоотехники, экономисты и бухгалтеры, а также специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия рай­исполкома.
Мониторинг полей
В начале семинара председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин обозначил ряд тем, которые планировалось рассмотреть. К ним относятся перезалужение сенокосов и пастбищ, требования к заготовке кормов, закладке сенажных и силосных траншей, оплата труда, а также многие другие моменты в текущих и предстоящих сельхозработах.

На повестке дня в Горецком районе — кормозаготовка

– Сейчас переломный момент – кормозаготовка, – акцентировал внимание Сергей Леонович. – Как вы, руководители и специалисты, себя поведете, так ваши действия и отразятся на показателях, результатах, зарплатах. Нужно мониторить каждое поле. Знать, где стоит быстрее убрать зеленую массу, а где можно и подождать. Нужно закладывать ямы в оптимальные фазы развития растений, чтобы в кормах была не только клетчатка, а белок и протеин.
Необходимо закрепить постоянных ответственных лиц, которые будут ежесуточно наблюдать за качеством трамбовки и использованием консервантов.

На повестке дня в Горецком районе — кормозаготовка

При этом нельзя забывать о технике безопасности и охране труда. Они должны быть под особым контролем. Нужно проверять исполнительскую и технологическую дисциплины во всех процессах согласно соответствующим документам.
Отдельно глава района остановился на ограждении ферм. Этот весьма серьезный вопрос нельзя упускать из виду. Ведь от него зависит сохранность государственного имущества.

О новых технологиях и зарплате, а также об  оптимальных сроках уборки трав и закладке сенажа читайте на страницах газеты «Горецкий вестник».

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
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Начиная с ранней весны, работники сельхозорганизаций трудятся почти без выходных. Встают с рассветом, домой возвращаются затемно. Во время двух весьма важных...
 
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