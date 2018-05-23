На повестке дня в Горецком районе — кормозаготовка

Начиная с ранней весны, работники сельхозорганизаций трудятся почти без выходных. Встают с рассветом, домой возвращаются затемно. Во время двух весьма важных кампаний – посевной и кормозаготовки – закладываются твердые ростки стабильности и дальнейшего развития хозяйства. Чем качественнее и быстрее справятся аграрии с поставленными перед ними задачами, тем лучше и весомее будут конечные результаты – надои молока и привесы крупного рогатого скота.





В воскресенье, 20 мая, на базе КСУП «Овсянка им. И. Мельника» был проведен районный семинар по готовности сельскохозяйственных предприятий к заготовке травяных кормов. На мероприятие были приглашены руководители и главные специалисты: агрономы, инженеры, зоотехники, экономисты и бухгалтеры, а также специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия рай­исполкома.

Мониторинг полей

В начале семинара председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин обозначил ряд тем, которые планировалось рассмотреть. К ним относятся перезалужение сенокосов и пастбищ, требования к заготовке кормов, закладке сенажных и силосных траншей, оплата труда, а также многие другие моменты в текущих и предстоящих сельхозработах.





– Сейчас переломный момент – кормозаготовка, – акцентировал внимание Сергей Леонович. – Как вы, руководители и специалисты, себя поведете, так ваши действия и отразятся на показателях, результатах, зарплатах. Нужно мониторить каждое поле. Знать, где стоит быстрее убрать зеленую массу, а где можно и подождать. Нужно закладывать ямы в оптимальные фазы развития растений, чтобы в кормах была не только клетчатка, а белок и протеин.

Необходимо закрепить постоянных ответственных лиц, которые будут ежесуточно наблюдать за качеством трамбовки и использованием консервантов.





При этом нельзя забывать о технике безопасности и охране труда. Они должны быть под особым контролем. Нужно проверять исполнительскую и технологическую дисциплины во всех процессах согласно соответствующим документам.

Отдельно глава района остановился на ограждении ферм. Этот весьма серьезный вопрос нельзя упускать из виду. Ведь от него зависит сохранность государственного имущества.

О новых технологиях и зарплате, а также об оптимальных сроках уборки трав и закладке сенажа читайте на страницах газеты «Горецкий вестник».

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.