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Принял за косулю: в Мстиславском районе егерь застрелил мужчину
Новости Беларуси. Вечером 23 мая в Мстиславском районе погиб охотник. Мужчину задело выстрелом компаньона.
Как
По предварительным данным, гражданин находился в зарослях малинника, когда егерь выстрелил в его сторону картечью. Руководителю группы показалось, что в кустах скрывается косуля.
Проводится проверка. Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты. Мужчина стрелял на шум по неясно видимой цели.
Осенью прошлого года в Борисовском районе мужчина пострадал во время охоты.
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Новости Беларуси. Вечером 23 мая в Мстиславском районе погиб охотник. Мужчину задело выстрелом компаньона. Как сообщает Госинспекция охраны животного и...
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