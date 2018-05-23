Бесправник на Kawasaki разбился в Вороновском районе

Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе разбился бесправник на мотоцикле Kawasaki.



Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

По сведениям УГАИ УВД Гродненского облисполкома, мужчина направлялся из деревни Погородно в сторону городского посёлка Радунь. При движении мотоциклист совершил опасный манёвр и врезался в трактор с полуприцепом.



Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

В результате столкновения мотоцикл упал и оказался в кювете. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что ранее мужчину дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде.



Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Назначена экспертиза.

Весной 2018 года на проспекте Дзержинского в Минске произошло две аварии с участием мотоциклов.