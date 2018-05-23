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Бесправник на Kawasaki разбился в Вороновском районе
Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе разбился бесправник на мотоцикле Kawasaki.
По сведениям УГАИ УВД Гродненского облисполкома, мужчина направлялся из деревни Погородно в сторону городского посёлка Радунь. При движении мотоциклист совершил опасный манёвр и врезался в трактор с полуприцепом.
В результате столкновения мотоцикл упал и оказался в кювете. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что ранее мужчину дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде.
Назначена экспертиза.
Весной 2018 года на проспекте Дзержинского в Минске произошло две аварии с участием мотоциклов.
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Новости Беларуси. 23 мая в Вороновском районе разбился бесправник на мотоцикле Kawasaki. Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома По сведениям УГАИ УВД...
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