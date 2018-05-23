Контрабанда на миллион: на границе задержали крупную партию смартфонов

В пункте пропуска «Бенякони» сотрудники таможени пресекли попытку перемещения через границу под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg.









Контрабандный товар пытались перевезти в двух микроавтобусов Citroen Jumper. Водители транспортных средств для оформления представили документы на почтовые отправления, отправителями и получателями которых являлись граждане Российской Федерации.





В результате осуществления проверочных мероприятий установлено, что под видом почтовых отправлений в грузовых отсеках транспортных средств перемещались дорогостоящие ноутбуки и телефоны известных брендов: 20 ноутбуков торговой марки Apple MakBook Air, 1807 единиц телефонов и гарнитур к ним марок Apple Iphone, Xiaomi и другое.









Таким образом, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы порядка 450 тыс. белорусских рублей) 1830 единиц товаров незаконно ввозились на территорию Евразийского экономического союза. Перемещаемые товары общей предварительной оценочной стоимостью свыше 2,3 млн. белорусских рублей изъяты.





По данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.