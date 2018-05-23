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В Минске снова будут судить самого богатого коррупционера

24.05.2018 14:32 — Разное | Партизан  
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25 мая в суде Московского района Минска начнется рассмотрение второго уголовного дела в отношении экс-гендиректора ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) Геннадия Зубарева. Его снова обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК (получении взятки в особо крупном размере).

В Минске снова будут судить самого богатого коррупционера
Напомним, что 9 февраля суд Московского района признал Зубарева виновным в совершении преступлений по ч.3 ст.430 (получение взяток в особо крупном размере) и ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)  .

Бывшего гендиректора БПЦ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказали 6 годами лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать руководящие должности на срок 5 лет.  Вместе с ним осудили и взяткодателя -- гражданина Латвии Никиту Мелниковса. Его признан виновным в даче взятки в крупном размере и приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Свою вину оба признали полностью.

Геннадий Зубарев лоббировал интересы компании Tieto Latvia SIA при заключении договоров на приобретение БПЦ у иностранной компании лицензии и исключительного права использования программного обеспечения, а также связанных с этим услуг. Откаты за взаимовыгодное сотрудничество перечислялись на зарубежные счета фирмы Зубарева ITI Corporation, которую он специально зарегистрировал. Общая сумма взяток по всем эпизодам обвинения составила почти 3,5 млн. долларов. Эти деньги «в качестве возмещения дохода, полученного преступным путем» Зубарев вернул.


Оказалось, что осужденный и без взяток был очень состоятельным человеком.  На многочисленных счетах Геннадия Зубарева в белорусских банках находилось в разных валютах более миллиона долларов. Эти средства, а также другое имущество суд постановил обратить в доход государства.

Подробности нового коррупционного дела Зубарева станут известны завтра после оглашения обвинительного заключения.

 

 
Теги: Минск
 
 
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