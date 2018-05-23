ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллекционер запросил за Брестскую Библию $150 тысяч

24.05.2018 14:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
К 1000-летию города, которое Брест будет отмечать в 2019 году, благотворительный фонд «Брест. 1000 лет» поставил непростую задачу: вернуть городу один из его символов — Брестскую Библию.

Фолиант был отпечатан в 1563 году в первой на территории современной Беларуси типографии, которую основал Николай Радзивилл Черный, пишет sb.by

В мире сохранилось 130 экземпляров Брестской Библии. По неофициальной информации, три из них — у коллекционеров в нашей стране. 

На призыв благотворительного фонда выкупить для Бреста полный экземпляр откликнулся пока только один. В кулуарах международной научно-практической конференции «Берестейские книгосборы», которая 23—25 мая проходит в Бресте, прозвучала цифра: 150 тысяч долларов. Такую сумму запросил коллекционер. 

По мнению участников конференции, реальная и приемлемая стоимость экземпляра Брестской Библии — 40—50 тысяч долларов.  

Директор благотворительного фонда «Брест. 1000 лет» Наталья Антонюк не стала рассуждать на тему высокой стоимости, сославшись на конфиденциальность:

— Да, предложение есть, но по цене мы пока не договорились. Завтра будет заседание фонда, решим, покупать ли предложенную книгу или искать дальше. К финансированию общественность не привлекается, фолиант будет куплен за средства спонсоров — брестских предприятий и организаций.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 1000-летию города, которое Брест будет отмечать в 2019 году, благотворительный фонд «Брест. 1000 лет» поставил непростую задачу: вернуть городу один из его символов —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карта бесплатных точек Wi-Fi Минска появилась в сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика