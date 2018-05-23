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И оно того стоит? Три недели роскошной жизни, а потом - тюрьма
24 000 тысячи рублей за три недели "заработал" 19-летний минчанин в должности дежурного по торговому залу в одном из столичныъ магазинов.
Расследование показало, что парень в отсутствии кассира осуществлял незаконные финансовые операции. Сначала молодой человек переводил от 20 до 50 рублей на свою карточку. А после, чувствуя свою безнаказанность, решил увеличить ставки.
Вырученные деньги, по данным милиции, подозреваемый тратил на собственные нужды: купил мобильный телефон, ноутбук, дорогие подарки девушке.
Когда возлюбленная поинтересовалась, откуда такие роскошные сувениры, парень пояснил, что эти деньги ему пересылает друг из Германии, передает
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24 000 тысячи рублей за три недели "заработал" 19-летний минчанин в должности дежурного по торговому залу в одном из столичныъ магазинов.
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