И оно того стоит? Три недели роскошной жизни, а потом - тюрьма

Расследование показало, что парень в отсутствии кассира осуществлял незаконные финансовые операции. Сначала молодой человек переводил от 20 до 50 рублей на свою карточку. А после, чувствуя свою безнаказанность, решил увеличить ставки.





Вырученные деньги, по данным милиции, подозреваемый тратил на собственные нужды: купил мобильный телефон, ноутбук, дорогие подарки девушке.





Зона Х Когда возлюбленная поинтересовалась, откуда такие роскошные сувениры, парень пояснил, что эти деньги ему пересылает друг из Германии, передает











