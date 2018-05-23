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Банк развития совершил чудо? Деревообработка вышла из убытков

24.05.2018 13:49 — Разное | Партизан  
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В I квартале 2018 года рентабельность предприятий холдинга деревообрабатывающей промышленности, работу которого курирует Банк развития РБ, составила около 6% против минус 18% в I квартале 2017 года.

Такую новость 21 мая сообщил глава Банка развития Сергей Румас. Он сказал, что поднять проблемную отрасль удалось за счет ряда факторов, но не назвал эти факторы. По мнению Сергея Румаса, в настоящее время еще хватает возможностей по улучшению операционной деятельности предприятий, пишет select.by

Он подчеркнул, что есть хорошие предприятия, а есть отстающие. В частности, Мостовдрев и Речицадрев имеют рентабельность деятельности выше 20%, тогда как у ФанДОКа и Витебскдрева рентабельность до сих пор отрицательная. Подобное различие предприятий указывает на то, что именно их руководство, а не Банк развития, ответственно за успех или неудачи предприятий.

Впрочем, как сообщил Сергей Румас, в настоящее время ни у одного из предприятий нет задолженности по кредитам, более того коммерческие банки конкурируют между собой за обслуживание предприятий.

Похоже, что в этой конкурентной борьбе побеждает Беларусбанк, который 21 мая заключил с Банком развития меморандум о сотрудничестве. В связи с этим, как сообщил Сергей Румас, Беларусбанк может станть основным обслуживающим банком для всех 9 предприятий, входящих в холдинг. 

В настоящее время он обслуживает 4 предприятия. Беларусбанк рассматривает, в частности, варианты осуществления зарплатных проектов, в также финансирования оборотного капитала предприятий.

При этом глава Банка развития подчеркнул, что предприятия из холдинга не нуждаются в дополнительном финансировании, но как и другие, имеют потребности в оборотных средствах. Он отметил, что предприятия очень сильно разгрузили склады, что пополнило их оборотные средства, которые ранее были заморожены.

Сергей Румас также подчеркнул, то подписание меморандума не означает, что Банк развития будет работать исключительно с Беларусбанком. Но теперь Банк развития будет предлагать участвовать в своих проектах, в первую очередь именно этому банку.

 
Теги: Новости
 
 
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В I квартале 2018 года рентабельность предприятий холдинга деревообрабатывающей промышленности, работу которого курирует Банк развития РБ, составила около 6% против...
 
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