Белоруска стала чемпионкой мира по муай-тай

Белорусские спортсмены завоевали 8 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые).





Алёна Лешкевич стала чемпионкой мира в весовой категории до 45 кг, кроме того, ей был вручен Кубок лучшему бойцу чемпионата мира.





Спортсменка является выпускницей осиповичского клуба «Golden Victory», бывшей воспитанницей Сергея Гидуляна.





В финальном спарринге с нашей спортсменкой состязалась мексиканка Паула Гонзалес. Судьи единогласно признали Лешкевич лучшей в данном поединке.





Бронзовыми медалистками чемпионата мира стали Мария Валент (60 кг), Мария Белуш (75 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).









Мужская часть команды также завоевала 4 медали (1, 3, 0). Дмитрий Варец выиграл золото в категории до 67 кг.





Серебряными медалистам стали Николай Сведомский (54 кг), Андрей Кулебин (71 кг) и Евгений Лашевский (75 кг).



