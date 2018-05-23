​Пассажирский Airbus без шасси совершил экстремальную посадку: момент попал на видео

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Видео экстремальной посадки пассажирского авиалайнера Airbus A330 попало в Интернет. Воздушное судно совершило вынужденную аварийную посадку в аэропорту Джидды (Саудовская Аравия).

Капитану понадобилось всё его мастерство, чтобы посадить самолёт без шасси. На кадрах видно, как из-под днища разлетаются искры.

Пострадавших нет, пассажиры отделались лишь испугом, ведь не зря самолёт считается одним из самых безопасных видов транспорта.