Для блокировки Telegram будут внедряться новые технические решения - глава Роскомнадзора

Роскомнадзор намерен внедрять новые технические решения для более эффективной блокировки Telegram на территории РФ, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Что будет дальше? Я не склонен говорит о конкретных технических решениях, но они у нас есть, и мы в дальнейшем их будем внедрять", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ 2018 в четверг.

"Мы не намерены дальше блокировать никакие подсети, работаем точечно, по конкретным IP-адресам. Поэтому говорить о том, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо", - подчеркнул он.

Глава ведомства отметил, что "блокировка находится в процессе, он идёт и будет ещё идти достаточное количество времени".

"В настоящее время деградация сервиса в различные периоды на различных устройствах, поскольку способ обхода блокировки предполагает работу непосредственно с оконечным оборудованием, составляет от 15 до 35% в различные периоды и на различных устройствах", - сказал А.Жаров.

По его словам, это привело к оттоку рекламодателей.

"По нашим данным от, скажем так, дружественных телеграм-каналов, порядка 25% оттока пользователей, приблизительно в таких же цифрах",- уточнил он.

Очевидно, считает А.Жаров, "если рассматривать работу запрещённого решением суда мессенджера на территории РФ с точки зрения коммерческих услуг, то она для них, наверное, некомфортна, поскольку пользователи оттекают".

Он добавил, что имеет в виду отток обычных пользователей, а не "мотивированной аудитории".

"Ну, наверное, мы определенных результатов достигаем", - резюмировал А.Жаров.

Как сообщалось, Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к "Телеграму". 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали блокировку мессенджера. Несмотря на усилия заблокировать мессенджер, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.

Роскомнадзор пытается ограничить доступ к приложению на территории РФ, блокируя IP-адреса, которые мессенджер использует для своей работы и обхода блокировок. Однако во время этой работы блокируются сторонние ресурсы и сервисы.