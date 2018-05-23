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КНДР произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" - СМИ

24.05.2018 13:42 — Разное | Интерфакс  
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Северная Корея в четверг произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Процесс был совершен в присутствии иностранных журналистов.

Ранее представитель КНДР заявил журналистам, что демонтаж будет произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, накануне отправилась на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта. Среди журналистов - представители британских, российских, китайских, американских и южнокорейских СМИ.

"Пунгери" является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

 
 
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Северная Корея в четверг произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс". Процесс был совершен в присутствии иностранных...
 
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