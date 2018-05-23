Международные следователи ищут дополнительных свидетелей по делу о крушении MH17

Участники совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием авиакатастрофы пассажирского самолета MH17 на востоке Украины, в четверг обратились ко всем, у кого имеется информация относительно размещения установки "Бук", сбившей "Боинг - 777", предоставить ее следователям.

"ССГ призывает всех, кто может предоставить полезную информацию, сделать это. Мы хотим знать больше относительно размещения установки "Бук" в июле 2014 года. Мы ищем людей, которые прямо или косвенно были вовлечены в катастрофу MH17", - сказал представитель ССГ.

"У нас есть четыре вопроса: Кто был частью команды? Какие инструкции они получали и от кого? Кто был ответственен за оперативное развертывание этой установки "Бук" 17 июля 2014 года? И, наконец, кто может предоставить нам больше информации о процедурах и об ответственности отдельных личностей в этой бригаде? Если у вас есть ответы на эти вопросы, если вы знаете людей, которые могут иметь ответы, пожалуйста, сообщите ССГ", - добавил он.

По его словам, ССГ гарантирует, что сохранит в конфиденциальности источник получения информации. Он подчеркнул, что свидетелями могут быть военнослужащие из РФ, их родственники, друзья или же люди, не имеющие прямого отношения к крушению MH17.

В ходе презентации международные следователи заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле 2018 года заявил, что Москва с уважением относится к независимости Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается расследованием катастрофы с малазийским "Боингом" рейса MH17, однако при этом предоставленные Россией факты и материалы используются группой избирательно, а подчас и вовсе не учитываются.

"Много говорили о продолжающемся расследовании катастрофы с малазийским "Боингом" рейс МH17, который был сбит над Донбассом летом 2014 года. Мы подробно изложили те шаги, которые многократно предпринимались российской стороной и по линии правительства, и по линии компании "Алмаз-Антей" с тем, чтобы предоставить всю информацию, которая у нас имеется, для проведения объективного, беспристрастного следствия", - заявил он в пятницу на пресс-конференции с нидерландским коллегой.

По словам С.Лаврова, российская сторона "отметила, что необходимо в полной мере выполнять резолюцию СБ ООН 2166, которая требует периодического информирования Совета Безопасности о том, что происходит в расследовании".

Как подчеркнул глава МИД РФ, "мы неоднократно высказывали озабоченность по поводу того, как это следствие организовано, и один из самых первых вопросов, на той стадии, когда была сформирована совместная следственная группа: почему в нее не пригласили Малайзию?" "Ответа не было, но Малайзию пригласили в эту группу только шесть месяцев спустя после ее создания. Слава Богу, что хоть это сделали. Как у нас говорят, лучше поздно, чем никогда", - сказал он.