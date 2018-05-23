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Мужчина погиб во время охоты в Мстиславском районе

24.05.2018 13:25 — Разное | Интерфакс  
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Милиция проводит проверку по факту гибели мужчины во время охоты в Мстиславском районе Могилевской области, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

"41-летний мужчина получил ранение в голову и скончался на месте", - проинформировали в Госинспекции.

Там рассказали, что охоту на кабана и косулю проводил вечером 23 мая егерь Мстиславской структуры БООР в угодьях у деревни Бастеновичи. Кроме самого руководителя охоты в ней участвовали еще два охотника, также в их компании находился житель деревни Белый Мох – он и попал под случайный выстрел. По предварительной версии, сельчанин был в зарослях малинника, когда егерь выстрелил по ним картечью, думая, что там прячется косуля.

"Егерь признал, что нарушил технику безопасности охоты – произвел выстрел на шум, шорох по неясно видимой цели, что категорически запрещено Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты", - отметили в ведомстве.

 

 
 
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Милиция проводит проверку по факту гибели мужчины во время охоты в Мстиславском районе Могилевской области, сообщили в Государственной инспекции охраны...
 
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