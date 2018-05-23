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Как зимой. В Верхнедвинском районе прошел сильный град
Фото предоставлено читателем TUT.BY
Фото предоставлено читателем TUT.BY
Делятся фотографиями последствий непогоды и пользователи в паблике «Подслушано Верхнедвинск».
Фото: vk.com/overheard_verkhnedvins
Неделю назад, 17 мая, сильная гроза с крупным градом прошла в Полоцке и Новополоцке.
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В Верхнедвинском районе вечером 23 мая прошел сильный град.
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