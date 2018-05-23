В Беларуси объявлено штормовое предупреждение на вечер четверга





Сегодня с трех часов дня и до девяти часов вечера на большей части территории страны пройдут дожди с грозами. В отдельных районах возможны град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами до 15—20 м/с. В столице дожди с грозами могут пройти в период с 16.00 до 21.00.

Осадки в конце текущей недели прекратятся, воздух в дневные часы будет прогреваться до 26 тепла .