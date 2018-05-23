Количество миллиардеров во всем мире достигло рекордного уровня





Всего набралось 2754 миллиардера, состояние которых за 2017 год выросло на 24%, что также является рекордом. Наибольшее число миллиардеров, как и ранее, живет в США. Здесь таких насчитывается 680 человек, а их суммарное состояние составляет 3,2 триллиона долларов. На втором месте расположился Китай с показателем 338 человек и 1,1 триллиона, а замыкает тройку Германия — 152 человека владеют 466 миллиардами.

В Wealth-X особо отмечают, что впервые Азия обошла Северную Америку по числу миллиардеров. Также на 18% выросло число женщин-миллиардеров. В целом среди сверхбогатых людей наметилась тенденция больше тратить на благотворительность и инвестировать деньги в общественные движения и культурные организации.