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Минтруда: проект стратегии развития национальной системы квалификаций внесен в Совмин
24.05.2018 16:06 — Разное | Беларусь Сегодня
— Принимая во внимание необходимость более динамичного совершенствования системы квалификаций, Министерство труда разработало проект стратегии развития национальной системы квалификаций, — сказал он. — Мы его уже рассмотрели на общественно-консультативном совете при Минтруда и внесли в Правительство для утверждения.
— Мы это видим и сейчас активно работаем над совершенствованием системы с целью повышения ее гибкости и адаптивности к быстро меняющимся реалиям инновационного развития экономики, — подчеркнул первый заместитель министра, добавив, что в стране также все большее значение получает необходимость приобретения гражданами знаний, умений и навыков на протяжении всего периода трудовой активности.
— Причиной такого дисбаланса является недостаточная согласованность рынка образовательных услуг и рынка труда, — заметил он. — Я думаю, что эти вопросы и проблемы характерны не только для рынка Беларуси. Изучая международный опыт, мы видим, что дисбаланс спроса и предложения квалифицированных трудовых ресурсов характерен практически для каждого государства.
В целом на рынке труда Беларуси, по словам Лобовича, в настоящее время наблюдаются положительные тенденции: фиксируются рост спроса на рабочую силу и снижение уровня зарегистрированной безработицы.
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— Принимая во внимание необходимость более динамичного совершенствования системы квалификаций, Министерство труда разработало проект стратегии развития...
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