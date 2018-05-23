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Минтруда: проект стратегии развития национальной системы квалификаций внесен в Совмин

24.05.2018 16:06 — Разное | Беларусь Сегодня  
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— Принимая во внимание необходимость более динамичного совершенствования системы квалификаций, Министерство труда разработало проект стратегии развития национальной системы квалификаций, — сказал он. — Мы его уже рассмотрели на общественно-консультативном совете при Минтруда и внесли в Правительство для утверждения.

По словам Лобовича, действенность ныне существующего механизма системы квалификаций в последние годы снижается: наблюдается рост дефицита квалифицированных кадров, быстро устаревают квалификации, ранее приобретенные работниками.

— Мы это видим и сейчас активно работаем над совершенствованием системы с целью повышения ее гибкости и адаптивности к быстро меняющимся реалиям инновационного развития экономики, — подчеркнул первый заместитель министра, добавив, что в стране также все большее значение получает необходимость приобретения гражданами знаний, умений и навыков на протяжении всего периода трудовой активности.

Лобович проинформировал, что перспективным направлением государственной политики занятости станут меры, направленные прежде всего на решение основных проблем, препятствующих эффективной занятости. К ним относятся вовлечение незанятого населения в экономику, а также сокращение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному составу.

— Причиной такого дисбаланса является недостаточная согласованность рынка образовательных услуг и рынка труда, — заметил он. — Я думаю, что эти вопросы и проблемы характерны не только для рынка Беларуси. Изучая международный опыт, мы видим, что дисбаланс спроса и предложения квалифицированных трудовых ресурсов характерен практически для каждого государства.

В целом на рынке труда Беларуси, по словам Лобовича, в настоящее время наблюдаются положительные тенденции: фиксируются рост спроса на рабочую силу и снижение уровня зарегистрированной безработицы.

 
 
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— Принимая во внимание необходимость более динамичного совершенствования системы квалификаций, Министерство труда разработало проект стратегии развития...
 
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