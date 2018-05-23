В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минтруда: проект стратегии развития национальной системы квалификаций внесен в Совмин — Принимая во внимание необходимость более динамичного совершенствования системы квалификаций, Министерство труда разработало проект стратегии развития...

— сказал он.По словам Лобовича, действенность ныне существующего механизма системы квалификаций в последние годы снижается: наблюдается рост дефицита квалифицированных кадров, быстро устаревают квалификации, ранее приобретенные работниками.— подчеркнул первый заместитель министра, добавив, что в стране также все большее значение получает необходимость приобретения гражданами знаний, умений и навыков на протяжении всего периода трудовой активности.Лобович проинформировал, что перспективным направлением государственной политики занятости станут меры, направленные прежде всего на решение основных проблем, препятствующих эффективной занятости. К ним относятся вовлечение незанятого населения в экономику, а также сокращение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному составу.заметил он.В целом на рынке труда Беларуси, по словам Лобовича, в настоящее время наблюдаются положительные тенденции: фиксируются рост спроса на рабочую силу и снижение уровня зарегистрированной безработицы.