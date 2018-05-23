Фото: сайт ПВТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подразделения Парка высоких технологий будут открыты в областных центрах Беларуси Фото: сайт ПВТ — Парк высоких технологий является олицетворением новой экономики, или экономики знаний, — сказал он. — Сегодня ни у кого не возникает вопросов...

— сказал он.(об открытии ПВТ. — Ред.)Д.Крупский также полагает, что у краудфандинга — способа коллективного финансирования, основанного на добровольных взносах, — в Беларуси также большой потенциал.— напомнил он.Социально-экономическое развитие белорусского Парка высоких технологий в настоящее время характеризуется устойчивым ростом, по итогам 2017 года впервые в истории его экспорт превысил 1 миллиард долларов США. Объем производства компьютерных программ в прошлом году по сравнению с 2016-м увеличился в 1,2 раза и составил 2173,9 миллиона рублей, обеспечив годовой темп роста на уровне 121%. По состоянию на 1 января 2018 года общая численность работающих в ПВТ составила 32 598 человек.