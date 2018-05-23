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Подразделения Парка высоких технологий будут открыты в областных центрах Беларуси

24.05.2018 16:06 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: сайт ПВТ

— Парк высоких технологий является олицетворением новой экономики, или экономики знаний, — сказал он. — Сегодня ни у кого не возникает вопросов по поводу правильности решения (об открытии ПВТ. — Ред.), которое принималось достаточно мучительно. Программисты сконцентрированы в ПВТ, но при этом и в других отраслях они тоже есть, не сбежали в Парк, чего многие боялись. А с принятием Декрета «О развитии цифровой экономики» функционал ПВТ существенно расширяется. Я думаю, в ближайшие год-два подразделения администрации ПВТ появятся в областных центрах. Это станет стартом для появления там ресурсных центров для развития стартап-движения и ИT-предпринимательства.

Д.Крупский также полагает, что у краудфандинга — способа коллективного финансирования, основанного на добровольных взносах, — в Беларуси также большой потенциал.

— Как частная инициатива появилось несколько краудфандинговых платформ, — напомнил он. — Пока они небольшие, объемы там, условно говоря, до 50—100 тысяч долларов годового оборота. Этого, конечно, мало. Но это зародыши новой экономики, которая, с учетом темпов развития, в течение 3—5 лет способна при определенных условиях стать достаточно мощной силой экономического роста.

Социально-экономическое развитие белорусского Парка высоких технологий в настоящее время характеризуется устойчивым ростом, по итогам 2017 года впервые в истории его экспорт превысил 1 миллиард долларов США. Объем производства компьютерных программ в прошлом году по сравнению с 2016-м увеличился в 1,2 раза и составил 2173,9 миллиона рублей, обеспечив годовой темп роста на уровне 121%. По состоянию на 1 января 2018 года общая численность работающих в ПВТ составила 32 598 человек.


 
 
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Фото: сайт ПВТ — Парк высоких технологий является олицетворением новой экономики, или экономики знаний, — сказал он. — Сегодня ни у кого не возникает вопросов...
 
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