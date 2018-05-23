В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер основатель компании «Онега», белорусский бизнесмен Сергей Метто В последнее время бизнесмен сражался с тяжелой и долгой болезнью. Впервые производство чипсов он запустил в середине 90-х годов. В 2014 году компания...

В последнее время бизнесмен сражался с тяжелой и долгой болезнью.Впервые производство чипсов он запустил в середине 90-х годов. В 2014 году компания построила завод в Колодищах и начала выпускать еще и семечки, снеки и закуски. Сергей Метто также был создателем провакационных семечек «Рень», «Твикерса», чипсов в шоколаде.В минувшем собственником «Онеги» стала компания Silvano Fashion Group, которая также владеет и «Милавицей».