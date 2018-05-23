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Дело мастера: «Амкодор» определит своих лучших работников
24.05.2018 16:06 — Разное | Беларусь Сегодня
В течение месяца на протяжении четырех этапов сотрудники предприятия соревновались по 11 номинациям. Это и простые рабочие, и начальники цехов. Призеры почти всех номинаций уже определены. На заключительном этапе за право именоваться лучшими в своем деле будут соревноваться слесари механосборочных работ и маляры.
Во время каждого этапа участники «сдавали» и теорию, и практику. К слову, чтобы стать участником конкурса, сотрудник должен обладать стажем более двух лет и пройти конкурсный отбор в своем подразделении. Практическая часть удивит зрителей своей зрелищностью: участники будут собирать узлы машин и красить элементы техники по новейшим технологиям в современной окрасочно-сушильной камере. Также гости конкурса смогут увидеть демонстрационные выступления лесопромышленных машин.
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В течение месяца на протяжении четырех этапов сотрудники предприятия соревновались по 11 номинациям. Это и простые рабочие, и начальники цехов. Призеры почти...
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