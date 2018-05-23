В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело мастера: «Амкодор» определит своих лучших работников В течение месяца на протяжении четырех этапов сотрудники предприятия соревновались по 11 номинациям. Это и простые рабочие, и начальники цехов. Призеры почти...

В течение месяца на протяжении четырех этапов сотрудники предприятия соревновались по 11 номинациям. Это и простые рабочие, и начальники цехов. Призеры почти всех номинаций уже определены. На заключительном этапе за право именоваться лучшими в своем деле будут соревноваться слесари механосборочных работ и маляры.Во время каждого этапа участники «сдавали» и теорию, и практику. К слову, чтобы стать участником конкурса, сотрудник должен обладать стажем более двух лет и пройти конкурсный отбор в своем подразделении. Практическая часть удивит зрителей своей зрелищностью: участники будут собирать узлы машин и красить элементы техники по новейшим технологиям в современной окрасочно-сушильной камере. Также гости конкурса смогут увидеть демонстрационные выступления лесопромышленных машин.