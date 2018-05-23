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25 мая в Большом театре Беларуси - день открытых дверей

24.05.2018 16:06 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Эксперимент полюбился минчанам и быстро перерос в традицию. Ежегодно театр в этот торжественный день принимает у себя несколько тысяч гостей.

Итак, что ждет нас нынче с 12 до 16 часов?

Во-первых, настоящее пиршество бутафории и грима. В специально отведенных зонах можно будет примерить костюмы из спектаклей «Орр и Ора», «Сельская честь» и «Богема». Что важно – можно будет потрогать руками декорации и реквизит, сфотографироваться в образе Шагала или Ван Гога. В антураже «Тоски» будут демонстрироваться работы учеников Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова. И в каждом уголке вас будут ждать искусные гримеры, которые за считанные мгновенья нарастят вам гусарские усы, состарят, омолодят, придумают вам любой образ.

В фойе партера и бельэтажа состоятся концерты, в которых примут участие самые разные коллективы: оркестр Гимназии-колледжа искусств им. Ахремчика (дирижёр – Иван Костяхин), ансамбль «Amadis-Brass», трио «Gloria» струнный квинтет «Серенада», молодые певцы из стажерской группы Большого театра. Любители экзотических звучаний смогут послушать композиции для ударных и арфы, поклонники солнечной Андалусии – насладиться мини-концертом испанской музыки.

Порадуют своим искусством и юные артисты из Детской музыкальной студии театра. А маленьких гостей пригласит к себе Алиса из «Страны чудес». Особо любознательные малыши смогут побывать на выставке «Большой театр – детям», где будут представлены афиши детских спектаклей, которые когда-то нравились их родителям, и поиграть с  игрушками-победителями ежегодного конкурса «Театральная игрушка».

Но самые интересные события запланированы в камерном зале им. Л. П. Александровской. Здесь состоятся творческие встречи с главным режиссером Михаилом Панджавидзе, главным дирижером Виктором Плоскиной, художественным руководителем балета Юрием Трояном, балетмейстером-постановщиком Александрой Тихомировой. Зрители смогут примерить роль журналистов и театральных  критиков: задавать любые вопросы, записывать встречу на видео или диктофон, напрямую общаться со своими кумирами.

А вечером, при наличии билета, можно будет посетить спектакль «Кармен» с участием французской дивы Алимы Мамди.

Кстати, «Кармен» - обязательное «блюдо» в этот день, потому что постановкой оперы Бизе открылся в 1933 году наш Большой театр.
 
 
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Эксперимент полюбился минчанам и быстро перерос в традицию. Ежегодно театр в этот торжественный день принимает у себя несколько тысяч гостей. Итак,...
 
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