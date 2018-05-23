Фото: УГКСЭ по Гродненской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК завершает расследование дела в отношении двух белорусов - участников крупной наркосети. У них изъяли 35 кг гашиша на $700 тыс. О подробностях задержания рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК...

О подробностях задержания рассказалПо информации заместителя начальника главного управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД Республики Беларусь полковника милиции Андрея Саладовникова, данная группа являлась структурным подразделением международной преступной организации, которая действовала на территории Марокко, Испании, Литвы, Польши, Украины, Молдовы и России. Благодаря совместным действиям правоохранительных органов ряда стран, установлено более 60 ее участников, свыше 20 задержаны, включая организаторов и лидеров преступного сообщества. Общий вес совместно изъятого из тайников гашиша превысил 830 килограммов.О масштабах предотвращенной беды и наживы рассказалЗадержанным в Беларуси участникам преступного сообщества готовится предъявление обвинений в совершении нескольких преступлений, им может грозить срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества.Оба обвиняемых заключены под стражу, материалы уголовного дела будут переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд.