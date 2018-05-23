﻿ СК завершает расследование дела в отношении двух белорусов - участников крупной наркосети. У них изъяли 35 кг гашиша на $700 тыс.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК завершает расследование дела в отношении двух белорусов - участников крупной наркосети. У них изъяли 35 кг гашиша на $700 тыс.

24.05.2018 16:06 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A


О подробностях задержания рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Гродненской области подполковник юстиции Игорь Черняк:

- В автомобиле Opel был обнаружен специально оборудованный в газовом баллоне тайник, в котором находилось свыше 35 килограммов опасного наркотического средства – гашиша. В ходе следственных действий было установлено, что данное наркотическое средство было получено в Польше, перевозилось в Беларусь с целью дальнейшей поставки в Россию. При этом двое обвиняемых действовали из корыстных побуждений в группе с другими лицами. Известно, что   с осени 2016 года по июнь 2017-го они совершали неоднократные поездки в Польшу, где получали гашиш, перевозили в Беларусь, затем поставляли в Россию. Задержанные граждане Беларуси входили в состав международной преступной группы, насчитывающей порядка 13 человек, поставлявшей наркотическое средство из Испании в Россию транзитом, в том числе через нашу страну. При расследовании уголовного дела было налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами Молдовы, России, где параллельно велось расследование.

По информации заместителя начальника главного управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД Республики Беларусь полковника милиции Андрея Саладовникова, данная группа являлась структурным подразделением международной преступной организации, которая действовала на территории Марокко, Испании, Литвы, Польши, Украины, Молдовы и России. Благодаря совместным действиям правоохранительных органов ряда стран, установлено более 60 ее участников, свыше 20 задержаны, включая организаторов и лидеров преступного сообщества. Общий вес совместно изъятого из тайников гашиша превысил 830 килограммов.


О масштабах предотвращенной беды и наживы рассказал начальник отдела специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области подполковник юстиции Андрей Лукша:

- Только 35 килограммов гашиша, изъятого у граждан Беларуси в Мостовском районе, в денежном эквиваленте составляют около 700 тысяч долларов, из данной партии можно было изготовить более 350 тысяч доз.

Задержанным в Беларуси участникам преступного сообщества готовится предъявление обвинений в совершении нескольких преступлений, им может грозить срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества.

Оба обвиняемых заключены под стражу, материалы уголовного дела будут переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд.


Фото: УГКСЭ по Гродненской области

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О подробностях задержания рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор запретил поставки в РФ продукции двух белорусских компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика