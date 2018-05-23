СК завершает расследование дела в отношении двух белорусов - участников крупной наркосети. У них изъяли 35 кг гашиша на $700 тыс.

О подробностях задержания рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Гродненской области подполковник юстиции Игорь Черняк:
- В автомобиле Opel был обнаружен специально оборудованный в газовом баллоне тайник, в котором находилось свыше 35 килограммов опасного наркотического средства – гашиша. В ходе следственных действий было установлено, что данное наркотическое средство было получено в Польше, перевозилось в Беларусь с целью дальнейшей поставки в Россию. При этом двое обвиняемых действовали из корыстных побуждений в группе с другими лицами. Известно, что с осени 2016 года по июнь 2017-го они совершали неоднократные поездки в Польшу, где получали гашиш, перевозили в Беларусь, затем поставляли в Россию. Задержанные граждане Беларуси входили в состав международной преступной группы, насчитывающей порядка 13 человек, поставлявшей наркотическое средство из Испании в Россию транзитом, в том числе через нашу страну. При расследовании уголовного дела было налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами Молдовы, России, где параллельно велось расследование.
По информации заместителя начальника главного управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД Республики Беларусь полковника милиции Андрея Саладовникова, данная группа являлась структурным подразделением международной преступной организации, которая действовала на территории Марокко, Испании, Литвы, Польши, Украины, Молдовы и России. Благодаря совместным действиям правоохранительных органов ряда стран, установлено более 60 ее участников, свыше 20 задержаны, включая организаторов и лидеров преступного сообщества. Общий вес совместно изъятого из тайников гашиша превысил 830 килограммов.
О масштабах предотвращенной беды и наживы рассказал начальник отдела специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области подполковник юстиции Андрей Лукша:
- Только 35 килограммов гашиша, изъятого у граждан Беларуси в Мостовском районе, в денежном эквиваленте составляют около 700 тысяч долларов, из данной партии можно было изготовить более 350 тысяч доз.
Задержанным в Беларуси участникам преступного сообщества готовится предъявление обвинений в совершении нескольких преступлений, им может грозить срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества.
Оба обвиняемых заключены под стражу, материалы уголовного дела будут переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд.