Криушенко огласил список футболистов на матчи с Венгрией и Финляндией

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком футболистов, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Венгрии и Финляндии, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: abff.by

Сбор главной команды страны продлится с 2 по 10 июня. Дружина разместится в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ.

4 июня сборная Беларуси отправится в Брест. Домашний спарринг против Венгрии состоится 6 июня на стадионе ОСК «Брестский» и начнется в 20.00 по белорусскому времени. Билет на матч можно приобрести на сайте, а также в точках продаж компании kvitki.by .

8 июня «белакрылыя» совершат перелет в Тампере, где 9 числа встретятся с Финляндией. Противостояние на одноименном стадионе начнется в 19.00 по белорусскому времени.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Михаил Сиваков («Амкар», Пермь, Россия), Максим Володько, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов), Олег Веретило, Алексей Гаврилович (оба — «Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск).

Полузащитники: Сергей Кисляк («Иртыш», Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Александр Карницкий («Тосно», Ленинградская область, Россия).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо-Минск»), Евгений Шикавка («Слуцк»).