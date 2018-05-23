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Криушенко огласил список футболистов на матчи с Венгрией и Финляндией
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком футболистов, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Венгрии и Финляндии, сообщает
Сбор главной команды страны продлится с 2 по 10 июня. Дружина разместится в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ.
4 июня сборная Беларуси отправится в Брест. Домашний спарринг против Венгрии состоится 6 июня на стадионе ОСК «Брестский» и начнется в 20.00 по белорусскому времени. Билет на матч можно приобрести на сайте, а также в точках продаж компании
8 июня «белакрылыя» совершат перелет в Тампере, где 9 числа встретятся с Финляндией. Противостояние на одноименном стадионе начнется в 19.00 по белорусскому времени.
Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:
Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).
Защитники: Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Михаил Сиваков («Амкар», Пермь, Россия), Максим Володько, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов), Олег Веретило, Алексей Гаврилович (оба — «Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск).
Полузащитники: Сергей Кисляк («Иртыш», Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Александр Карницкий («Тосно», Ленинградская область, Россия).
Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо-Минск»), Евгений Шикавка («Слуцк»).
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Игорь Криушенко определился с окончательным списком футболистов на матчи против сборных Венгрии и Финляндии.
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