ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер основатель компании Онега Сергей Метто

24.05.2018 16:02 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Умер основатель компании Онега Сергей Метто
фото: kyky.org

Производство чипсов сначала было налажено в Минске на улице Казинца. С годами бизнесмен расширил производство и ассортимент. В 2014 году в поселке Колодищи был построен новый завод. «Онега» начала производить, помимо чипсов, снеки, закуски и семечки.

Сергей Метто известен тем, что использовал креативные приемы продвижения своего товара. Все помнят его чипсы в шоколаде, семечки «Рень», батончики «Твикерс».

Сергей Метто возглавлял компанию «Онега» до 2017 года. Во второй половине 2017 года «Онега» перешла в собственность Silvano Fashion Group (которой принадлежит также фирма «Милавица»). По сообщениям из неофициальных источников, поиск инвестора и продажа бизнеса были вынужденными для Метто шагами. Это было произошло из-за финансовых проблем и кредитной задолженности, возникшей в связи с организацией нового производства.

Основатель «Онеги» Сергей Метто до 2016 года включительно входил в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси. В последние два года его деловая активность снизилась, предположительно, из-за тяжелой болезни.

У Сергей Метто осталось четверо детей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топовый белорусский бизнесмен, основатель компании Онега Сергей Метто умер на 52-м году жизни. Причиной смерти, по неофициальной информации, стало онкологическое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавшего в Гомеле студента из Шри-Ланки нашли повешенным в лесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика