Умер основатель компании Онега Сергей Метто

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Производство чипсов сначала было налажено в Минске на улице Казинца. С годами бизнесмен расширил производство и ассортимент. В 2014 году в поселке Колодищи был построен новый завод. «Онега» начала производить, помимо чипсов, снеки, закуски и семечки.

Сергей Метто известен тем, что использовал креативные приемы продвижения своего товара. Все помнят его чипсы в шоколаде, семечки «Рень», батончики «Твикерс».

Сергей Метто возглавлял компанию «Онега» до 2017 года. Во второй половине 2017 года «Онега» перешла в собственность Silvano Fashion Group (которой принадлежит также фирма «Милавица»). По сообщениям из неофициальных источников, поиск инвестора и продажа бизнеса были вынужденными для Метто шагами. Это было произошло из-за финансовых проблем и кредитной задолженности, возникшей в связи с организацией нового производства.

Основатель «Онеги» Сергей Метто до 2016 года включительно входил в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси. В последние два года его деловая активность снизилась, предположительно, из-за тяжелой болезни.

У Сергей Метто осталось четверо детей.