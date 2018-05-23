85-летие отмечает Большой театр оперы и балета

Большой юбилей белорусского Большого. 85 лет отмечает самый популярный театр страны. С утра на сцене, по которой ступала Плисецкая, и под сводами, где поёт всемирно известная меццо-сопрано Волкова, проходит репетиция грандиозного концерта звёзд оперы и балета. Александр Матяс – до третьего звонка.

85 лет отмечает самый популярный театр страны. Уже с утра на сцене идёт репетиция грандиозного концерта звёзд оперы и балета.

Своё название Большой театр оперы и балета оправдывает. Более 200 артистов хора, оркестра, оперы, балета, а также десять приглашённых солистов приехали сюда.

Гала-концерт начнётся, как в 1933 году, когда открывали Большой театр, с увертюры к опере Жоржа Бизе «Кармен». Далее в программе гала-концерта выступят звёзды питерского Мариинского театра, знаменитого миланского La Scala. Всего в программе 30 номеров.

Памятные нагрудные знаки и благодарности от дирекции Большого театр оперы и балета получат 200 служителей сцены, почётные гости, партнёры и спонсоры.

К слову, 1207 посадочных мест в зале не поместят всех желающих увидеть гала-концерт. В зал выносят приставные стулья. За кулисами заняты все гримёрки. В этой – цветы великой балерине Илзе Лиепа. Её слова: «Пока вы танцуете, вы молоды». Они очень подходят к прекрасной цифре 85.