​Певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз

О рождении у певицы Светланы Лободы второго ребёнка сообщают СМИ со ссылкой на издание Starhit.

В частности, говорится, что рожала артистка в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где появились на свет также дети таких звёзд шоу-бизнеса, как Ким Кардашьян, Мадонна, Виктория Бекхэм и др.

Кроме того, сообщается, что мама и малышка чувствуют себя хорошо. Вес новорождённой – 3 кг, рост – 48 см.

Добавим, ранее в прессе появлялись сообщения о том, что отец ребёнка Светланы Лободы – лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн (с ним артистка познакомилась летом 2017 года на фестивале «Жара» в Баку).

Правда, сами звёзды сцены не комментируют информацию о своих отношениях. Напомним также, что для певицы это уже вторая дочь. Первую она родила в 2011 году от танцора Андрея Царя.