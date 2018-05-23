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Сотрудники таможни приняли присягу в Минске
Молодые таможенники приняли присягу. В зале – 60 сотрудников, которые получили профильное образование и уже работают в столичных подразделениях Таможенного комитета.
Молодые инспекторы поклялись защищать экономическую безопасность страны и права граждан. По традиции, молодёжь напутствовали старшие коллеги.
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Молодые инспекторы поклялись защищать экономическую безопасность страны и права граждан.
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