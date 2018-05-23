Наталья Водянова поговорила с белорусами «об этом»

Она – супермодель, мать пятерых детей и основательница благотворительного фонда. Наталья Водянова делает все, чтобы общество стало инклюзивным, и люди с инвалидностью могли вести полноценную жизнь. Впервые модель прилетела в Беларусь и совместно с фондом ООН в области народонаселения представила свою кампанию «Давайте поговорим об этом». На закрытой встрече побывала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Супермодель снова в центре внимания. В зале нет сидячих мест, яркий свет, камеры. Однако показа мод не будет. Сцена превращается в площадку для сложного разговора. Рядом с Водяновой – люди с инвалидностью, представители общественных организаций, волонтеры и социальные работники.

Границы в голове

Свой разговор Наталья Водянова начинает с коллегой из индустрии красоты. Белоруска Александра Чичикова – Мисс Мира-2017 на инвалидной коляске. Но даже в статусе красавицы и модели Александре приходится непросто.

«Для меня тема инвалидности стала актуальной шесть лет назад. Я вижу проблему трудоустройства, инфраструктуры и проблему общения между теми, кто имеет и не имеет инвалидности. Когда я стала колясочницей, все мое окружение ушло, остался только один друг. Другие не могли воспринять меня в новом статусе как человека с ограниченными возможностями. Но человек не ограничен, это мой девиз», - рассказывает Александра Чичикова.

Чичикова рассказала, что в будущем хотела бы стать мамой. Но опасается, что это может быть для неё проблемой.

«Любая женщина хочет чувствовать себя комфортно, полноценно и у врача, идя куда-то с ребенком. У меня, например, были трудности у женского врача. Кресло не опускалось, потому что мешал умывальник. Я пошла к заведующей отделением и решила вопрос: теперь она – мой лечащий врач», – откровенничает Чичикова.

Проблема, с которой сталкиваются люди с особыми возможностями, близка Наталье Водяновой. У ее младшей сестры Оксаны непростой диагноз. В детстве дети и взрослые отвергали Наташу и ее сестру.





«Городская среда должна быть доступной для людей с инвалидностью, нужно устранять барьеры в получении образования и трудоустройства», – убеждена Водянова.

Решением этих задач занимается благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который основала супермодель.

«Программа ранней помощи очень эффективна. Если в нее попадает ребенок до трех лет, то есть 70% вероятности, что, став взрослым, он сможет о себе позаботиться, и никто не будет даже подозревать о его диагнозе. К сожалению, с возрастом статистика резко ухудшается. С трех до пяти лет ранняя помощь действует на 50%, от пяти до семи – на 30%», - говорит супермодель.

С детьми о самом откровенном

Вопрос сексуального воспитания детей. Нужно ли и когда говорить с ребенком о самом откровенном? Супермодель Наталья Водянова рассказала, в школьных программах некоторых стран Европы есть уроки полового воспитания. По мнению многодетной мамы, это весьма полезный предмет. Вот только на таких занятиях не нужно разделять мальчиков и девочек на группы.

«Напряжение между полами будет долго продолжаться. Иногда оно снимается не совсем здоровым способом, например, через насилие. Или девочки, не зная, как привлечь к себе внимание, публикуют свои обнаженные фотографии в соцсетях», – уверена Наталья Водянова.





Родители обязаны образовывать детей в сфере репродуктивно здоровья. Супермодель вспоминает, со старшим сыном на тему полового созревания впервые заговорила, когда тому было девять. Сейчас сыну Лукасу – 16 лет. Он познакомил родителей со своей девушкой.

«Мне кажется, мы, родители, ответственны за подготовку своих детей к нормальному, спокойному отношению к сексу. В этом нет ничего зазорного. Я как мать не могу представить, чтобы завтра мой сын стал отцом. Мне 36 лет, я не готова к такому (смеется). Но как мы можем это предотвратить, не говоря с детьми о сексе?» - считает супермодель.

В прошлом году Наталья Водянова инвестировала в разработку мобильного приложения для женщин. Оно быстро набрало популярность во всем мире. Его разработчиком выступила белорусская компания, резидент Парка высоких технологий.

«Нет» насилию: физическому и эмоциональному

В Минске Водянова презентовала благотворительное мобильное приложение. С его помощью легко сделать взнос в благотворительный фонд. В приложении представлено 50 организаций из разных стран. Там можно поддержать и белорусское общественное объединение «Радислава», помочь женщинам, пострадавшим от насилия.

Председатель общественного объединения «Радислава» Ольга Горбунова рассказала об убежище для женщин, которое создала и поддерживает эта организация.

«Мы видим, что очень много людей сталкивается с проблемой домашнего насилия. В такой ситуации люди живут годами, десятилетиями, потому что боятся обращаться за помощью», – говорит Ольга Горбунова.





Есть миф, что насилие есть только в тех семьях, где агрессор злоупотребляет алкоголем или наркотиками. А от окружающих до сих пор можно услышать, что жертва сама виновата в насилии.

«Это не решает проблемы, лишь перекладывает ответственность за насилие на пострадавшую», – убеждена Горбунова.

О борьбе со стереотипами говорили и волонтеры. Екатерина Парфинюк помогает людям с ВИЧ.

«И в трудоустройстве, и в медобслуживании мы зависим от субъективного отношения работодателя. Есть должности, для которых необходимо предоставить медицинские справки. Для детей с ВИЧ не рекомендуются контактные виды спорта. То, что люди не открывают статус, показывает, что в обществе существует страх», говорит волонтер.

Если эти темы замалчивать, последствия выглядят безрадостно. Пострадавшие от насилия не обращаются за помощью, ВИЧ-инфицированные боятся огласки, а подростки не знают, как защитить себя от инфекций.