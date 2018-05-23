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На Лоевщине пройдут профилактические мероприятия под названием «Детский автобус»
24.05.2018 — Разное | Лоевский край
С 25 мая по 25 июня на территории района пройдут профилактические мероприятия под названием «Детский автобус». В указанное время со стороны госавтоинспекции будет усилен контроль за правилами перевозки детей автобусами.
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С 25 мая по 25 июня на территории района пройдут профилактические мероприятия под названием «Детский автобус». В указанное время со стороны госавтоинспекции будет...
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