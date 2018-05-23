|
На Лоевщине пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!»
24.05.2018 — Разное | Лоевский край
С 25 мая по 5 июня на Лоевщине пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Управление транспортным средством в указанное время предполагает включенный ближний свет фар. Со стороны сотрудников ОГАИ РОВД будет усилен контроль по выявлению и пресечению фактов правонарушений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 25 мая по 5 июня на Лоевщине пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Управление транспортным средством в указанное время предполагает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)