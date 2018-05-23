В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 25 мая на территории Лоевского района проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сделаем лето безопасным вместе!». Со стороны сотрудников РОВД будет усилен контроль по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения вблизи учреждений образования, в том числе несовершеннолетними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Лоевщине пройдет Единый день безопасности дорожного движения В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 25 мая на территории Лоевского района проходит Единый день безопасности дорожного движения под...