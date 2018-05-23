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На Лоевщине пройдет Единый день безопасности дорожного движения
24.05.2018 — Разное | Лоевский край
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 25 мая на территории Лоевского района проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сделаем лето безопасным вместе!». Со стороны сотрудников РОВД будет усилен контроль по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения вблизи учреждений образования, в том числе несовершеннолетними.
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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 25 мая на территории Лоевского района проходит Единый день безопасности дорожного движения под...
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